Lázaro destina recurso para construção do Hospital Infantil

O deputado federal Lázaro Botelho destinou este ano R$ 16 milhões para a construção do Hospital Infantil de Araguaína. Desses recursos, R$ 15 milhões são de emenda de bancada e foram direcionados ao município pelo parlamentar. O restante, R$ 1 milhão, é oriundo de emenda individual de Lázaro.



O deputado intensificará nos próximos dias, um trabalho de prestação de contas aos tocantinenses, explicando os recursos que foram destinados por ele a cada cidade. Nova Olinda e Wanderlândia, por exemplo, são alguns do mais de 20 municípios do Estado que receberam quantidades significativas de recursos para as áreas da saúde, infraestrutura, agricultura, educação, cultura entre outros.



Fonte: Secom