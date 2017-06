Mutirões do Bolsa Família continuam amanhã em Araguaína

Neste sábado 24, das 8 às 17 horas, serão realizados mais seis mutirões do Programa Bolsa Família em Araguaína. O objetivo é possibilitar o acesso a todos os beneficiários para que realizem a atualização cadastral, evitando o cancelamento do benefício, que se encerra no próximo dia 30 de junho. Em Araguaína 54,7% do público atendido ainda não realizaram o recadastramento e podem ficar sem o benefício do programa.



Amanhã, a atualização obrigatória acontece nas seguintes unidades básicas de saúde: Setor Barros, Manoel dos Reis (Setor Jardim das Flores), José Resende (Setor Alto Bonito), Avany Galdino (Bairro São João), José Ronaldo (Setor Dom Orione) e Lago Azul 4 (em frente ao Super Box Garotão, na Rua Zâmbia, esquina com a Rua Atenas).



A coordenadora do Bolsa Família no Município, Divina Pimenta, lembra que o acompanhamento é somente para aquelas famílias que ainda não fizeram o recadastro neste semestre. “Os profissionais da saúde estarão nos locais realizando o acompanhamento do peso, altura e atualização do cartão de vacina’’.



A coordenadora acrescenta que os beneficiários poderão ter seu benefício bloqueado ou suspenso, caso não realizem a atualização dentro do prazo. “Após dois anos que realizou o cadastro no Bolsa Família, já precisa atualizar, por isso é importante ficarem atentos ao prazo”, completou.



Documentação



O beneficiário deverá levar: Cartão do Bolsa Família, cartão de vacina de todas as pessoas, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão da gestante se tiver gestante na família.



Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato com a Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone (63) 3411-7083



Programa Bolsa Família



O Bolsa família é um programa de transferência de renda e o benefício é pago mensalmente. Em um período de um ano, as atualizações pessoais, como por exemplo, endereço e números de filhos devem ser feitas no Cadastro Único, na Secretária da Assistência Social.



O recadastramento da Secretaria da Saúde é uma forma do beneficiário manter o programa ativo.



Fonte: Ascom Prefeitura