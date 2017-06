Reitora da Unitins morreu na manhã deste sábado em São Paulo

Morreu na manhã deste sábado (24), a reitora da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Elizângela Glória Cardoso (36 anos).



Elizângela que chegou a ser submetida a um procedimento cirúrgico ainda este ano, estava internada em um hospital em São Paulo onde passava por tratamento contra um câncer. Nesta sexta-feira (23), o quadro de saúde agravou e ela não resistiu.



Em nota, a Unitins lamentou a morte da reitora e informa que ela estava afastada das funções desde o final de março para um tratamento de saúde.



Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.



A reitora era professora da Unitins desde 2009. Formada em Serviço Social, com especialização em Planejamento em Gestão de Projetos Sociais e em Gestão das Clínicas nas Regiões de Saúde, era também Assistente Social efetiva da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (Sesau).



Na Unitins, já exerceu a função de coordenadora, sendo a primeira professora eleita pelo colegiado do curso de Serviço Social na modalidade Educação à Distância, para a função.



Foi uma das líderes do Movimento Pró-Unitins na luta pela criação de cursos presenciais na universidade. Com experiência em projeto de extensão, Elizângela desenvolvia pesquisas na área da saúde e de políticas para crianças e adolescentes.