São João do Cerrado lota Parque Cimba e Portal O Norte mostra competição das juninas em transmissão ao vivo

O festival de quadrilhas "São João do Cerrado" começou na noite dessa quinta-feira, 22, em Araguaína, com a apresentação das juninas convidadas. Centenas de pessoas compareceram ao Parque Cimba para assistirem à abertura do espetáculo ao ar livre que acontece todos os anos e tem se tornado tradição na cidade.



No segundo dia de festa que marcou o início da disputa com as apresentações do grupo de elite, o público lotou a arena do festival para conferir o desfile das três primeiras juninas que competem no festival: Arranca Toco, Os Malacabados e Encantos do Luar que mostraram o seu enredo e encantaram a plateia.



Além de assistirem à disputa, os espectadores puderam aproveitam o bom e tradicional forró ao som das bandas "Trio do Forró" e "Forró Nocaute", que animaram os forrozeiros de plantão.



Hoje a festa continua com a apresentação das quadrilhas: Saco Furado, Explosão AR e Os Fei de Cum Força. Logo após o desfile das últimas concorrentes na disputa, sobe ao palco show do festival a banda Dona Zaíra, conhecida nacionalmente depois de participar da competição musical do programa "Super Star" da Rede Globo.



Ao todo, seis quadrilhas disputarão neste ano o título de campeã do São João do Cerrado. Para a disputa, os jurados definirão os vencedores em duas modalidades, geral e individual. Na modalidade geral, serão observados os quesitos conjunto, tradição, coreografia/criatividade, figurino, repertório musical e casamento. O resultado final do festival será divulgado após a apresentação da última quadrilha na noite do próximo domingo, dia 25. Para as quatro primeiras colocadas serão entregues troféus e até o terceiro lugar premiação em dinheiro: 1º lugar R$ 5.000, 2º lugar R$ 3.000 e 3º lugar R$ 2.000.



Na modalidade individual, serão verificadas as maiores notas das apresentações do gritador ou marcador, casamento, casal de reis e casal de noivos. Todos os vencedores receberão troféus. Cada quadrilha terá direito a 30 minutos de apresentação, já incluída o histórico da Quadrilha, encenação do casamento, Casal de Noivos, Rei e Rainha, tendo uma tolerância de dois minutos.



Live O Norte



Durante todas as noites do "São João do Cerrado", o Portal O Norte participa da festa promovendo a transmissão do evento em tempo real na fanpage do @portalonorte no Facebook. Na fanpage, o evento já conta com milhares de comentários, centenas de compartilhamentos e já alcançou quase 70 mil internautas na live realizada durante as duas noites de festa.



A primeira noite do Espetáculo você pode conferir clicando neste link aqui e neste também. Já as apresentações que aconteceram ontem e marcaram o início da disputa do festival você pode assistir clicando neste

.



Encantos do São João



Na abertura do festival na noite de quinta, quatro apresentações de escolas encantaram o público: Quadrilha Infantil da Escola Paroquial São Domingos; Encantos do Sertão, do Colégio Estadual Jardim Paulista; Lumiar, do Residencial Costa Esmeralda; e Atração Junina, do Colégio Estadual Jorge Amado.



O prefeito em exercício, Fraudneis Fiomare, esteve no evento e falou que a dedicação das quadrilhas, mesmo as não profissionais, é muito grande. “Isso mostra o nível da nossa cultura. A sociedade inteira acompanhando. Futuramente podemos até fazer uma segunda divisão da disputa pela qualidade das apresentações”, adiantou.



Geração de emprego



O secretário executivo da Cultura, Wilamas Ferreira, falou da importância das quatro noites do São João do Cerrado e da geração de empregos no festival. “Só na abertura foram mais de duas mil pessoas que passaram pelo parque. Amanhã começa a disputa e esperamos um público de mais de quatro mil por noite. Com toda essa movimentação, são mais de 100 empregos diretos e indiretos gerados neste período”.



Programação



Dia 23 (sexta-feira)

20h – Apresentação das juninas concorrentes do festival:

Arranca Toco;

Os Malacabados;

Encantos do Luar.

22h – Show Banda Carlone Alves;

Banda Forró Nocaute.



Dia 24 (sábado)

20h - Apresentação das juninas concorrentes do festival:

Saco Furado;

Explosão AR;

Os Fei de Cum Força.

23h – Show nacional Banda Dona Zaíra;

William Júnior e Banda;

Dupla Emily e Breno.



Dia 25 (domingo)

20h – Final do São João do Cerrado;

22h – Show Banda Embalos do Forró;

Banda Waltinho e Cia.