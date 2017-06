Defensoria entra na Justiça para suspender demolições de imóveis na Feirinha e questiona urgência na ação da prefeitura

“Ainda estou perplexo com o que está acontecendo!”, esta foi a afirmação do Defensor Público, Sandro Ferreira, que esteve na manhã desta terça-feira (27), acompanhando os trabalhos da prefeitura de Araguaína no local depois de tomar conhecimento através da imprensa da ação que estava sendo realizada hoje pela prefeitura. “Me deparei com os bens daquelas pessoas sendo lançados para o meio da rua”, disse o defensor que depois de ouvir os questionamentos e ver a revolta e desespero dos desalojados, decidiu entrar com uma ação judicial para embargar a ação.



Segundo o defensor, no local nenhum servidor do município apresentou qualquer documento que comprovasse uma determinação judicial para a desocupação dos imóveis: “Os únicos documentos que chegaram em minhas mãos foram o que os donos dos imóveis nos apresentaram, títulos de domínio emitidos há décadas pelo próprio município. Entre os documentos estavam comprovantes de pagamentos de impostos e taxas pagas à prefeitura pelas pessoas que estavam sendo desalojadas”.



Diante da situação e de posse dos documentos, Sandro Ferreira, voltou à Defensoria e entrou com uma ação judicial pedindo que a ação fosse suspensa e os bens devolvidos aos proprietários.

O defensor acredita que houve violação de direitos: “houve uma ilegalidade por parte da prefeitura na prática do ato, porque para isso a prefeitura precisa ter um procedimento formalizado inclusive judicialmente, tendo em vista que pontos de comércio foram afetados na ação de demolição, embora a prefeitura alegue que foram feitas reuniões para debater o tema, a verdade é que nada foi feito em termo de formalização do processo legal”, disse o defensor afirmando que entre os populares ele atendeu um idoso de 84 anos: “O senhor que vive há décadas na Feirinha, conduta ilibada, estava desesperado, pedindo socorro à Defensoria, sem saber porque estava sendo tratado daquela maneira, sendo desajolado do seu imóvel”.



Sandro Ferreira, disse que sobre o projeto de revitalização da Feirinha eles só tomaram conhecimento através da imprensa: “fomos completamente excluídos do processo” e ressaltou: “Nunca fomos contra a revitalização que com certeza tem seu aspecto benéfico para a sociedade araguainense, mas questionamos sim quais seriam os métodos utilizados, ressarcimento e nos colocamos à disposição para participar do processo mas não obtivemos resposta”.



Na medida judicial proposta pela Defensoria, Sandro Ferreira reforça a suspensão do ato com a devida devolução do patrimônio e instauração do processo legal de acordo com Constituição. “É inexplicável e revoltante que o município haja de maneira contrária a isso”, observa o defensor questionando a motivação da urgência nas demolições. “Chegaram de madrugada e desocuparam o local sem aviso prévio”.



O Portal O Norte procurou a prefeitura para apresentar esclarecimentos sobre o caso e aguarda resposta.