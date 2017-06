Justiça manda suspender demolições na Feirinha e estipula multa de até R$ 1 milhão de reais em caso de descumprimento

A Justiça acatou o pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado (DPE) através do Defensor, Sandro Ferreira e determinou a imediata suspensão das demolições e desapropriações de imóveis na região da Feirinha em Araguaína. A decisão foi proferida na noite dessa terça-feira (28) pelo juiz, Sérgio Aparecido Paio da 2 Vara da Fazenda e Registros Públicos.



Os atos de demolição e desapropriação tiveram início na madrugada de ontem na Feirinha. Segundo a prefeitura, nesta primeira etapa estariam sendo demolidas somente casas abandonadas, que apresentavam problemas estruturais ainda com riscos de desabamentos e que tal situação foi detectada após mapeamento realizado por técnicos da Defesa Civil, Assistentes Sociais e servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda conforme a prefeitura, os antigos moradores serão beneficiados com moradias de programas habitacionais do município e os comerciantes devidamente indenizados.



Apesar das alegações do município, proprietários de imóveis acionaram a Defensoria para denunciar a ação afirmando que não receberam nenhuma notificação prévia da desapropriação e surpreendidos procuraram a Defensoria Pública para denunciar o ato.



O defensor Sandro Ferreira explicou à nossa reportagem que foi imediatamente ao local onde nenhum servidor do município apresentou qualquer documento que comprovasse uma determinação judicial para a desocupação dos imóveis: “Os únicos documentos que chegaram em minhas mãos foram o que os donos dos imóveis nos apresentaram, títulos de domínio emitidos há décadas pelo próprio município. Entre os documentos estavam comprovantes de pagamentos de impostos e taxas pagas à prefeitura pelas pessoas que estavam sendo desalojadas”.



Diante da situação e de posse dos documentos, Sandro Ferreira, voltou à Defensoria e entrou com uma ação judicial pedindo que a ação fosse suspensa e os bens devolvidos aos proprietários.



Sandro Ferreira, disse que sobre o projeto de revitalização da Feirinha eles só tomaram conhecimento através da imprensa: “fomos completamente excluídos do processo” e ressaltou: “Nunca fomos contra a revitalização que com certeza tem seu aspecto benéfico para a sociedade araguainense, mas questionamos sim quais seriam os métodos utilizados, ressarcimento e nos colocamos à disposição para participar do processo mas não obtivemos resposta”.



Na decisão proferida ontem à noite pela Justiça, o juiz destaca que a prefeitura deve observar o devido processo legal da ação e estipula uma multa diária no valor de R$ 5 mil reais limitada a R$ 1 milhão de reais em caso de descumprimento por parte do município.



Nova Feirinha



Desde 2013, a Prefeitura vem trabalhando no projeto de revitalização da Feirinha. No primeiro levantamento da Prefeitura, ainda em 2013, foram catalogados 133 imóveis, entre estabelecimentos comerciais (bares, mercearias, depósitos, açougues e barbearias) e residências, cerca de 50 famílias.



A Prefeitura já garantiu recursos federais para a realização da obra, com apoio da senadora Kátia Abreu. O Projeto da Nova Feirinha prevê a instalação de duas salas para cursos de artes, um Centro de Artesanato, um Centro de Geração de Renda e praça de alimentação no piso superior.



A Feirinha é conhecida pela prostituição e consumo de drogas e é popularmente chamada de “Cracolândia de Araguaína”.