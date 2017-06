O Sine oferece dezenas de vagas de emprego em Araguaína 29/06/2017 10h46 | Atualizado em: 29/06/2017 11h12

Divulgação

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta quinta-feira (29), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas:



4137666 Agente de inspeção (qualidade) –vaga para trabalhar no Pará 5

4135076 Analista agroindustrial (economista)- vaga para trabalhar no Pará 1

4135166 Analista de sistemas (informática) - vaga para trabalhar no Pará 1

4061984 Assessor de microcrédito 2

4135177 Assistente administrativo - vaga para trabalhar no Pará 1

4118044 Auxiliar contábil 1

4109065 Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) 1

4138113 Auxiliar de linha de produção 1

4137860 Auxiliar de operação 1

4134407 Auxiliar financeiro 1

4137306 Auxiliar nos serviços de alimentação 1

4130397 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2

4086551 Biólogo 1

4133668 Borracheiro - vaga para trabalhar no Pará 1

4102923 Cabeleireiro 1

4134475 Cabeleireiro 2

4133635 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 1

4112499 Contador 1

4133117 Costureira de máquinas industriais 1

4125810 Depilador de couros e peles 1

4133631 Desossador (vaga para trabalhar no Pará) 20

4121101 Eletricista de alta-tensão 40

4134842 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) - vaga para trabalhar no Pará 3

4107127 Encanador 1

4123596 Encarregado de manutenção 9

4125185 Farmacêutico 1

4133707 Lombador em matadouro (vaga para trabalhar no Pará) 3

4133651 Magarefe (vaga para trabalhar no Pará) 10

4131039 Manicure 4

4133896 Manicure 5

4133802 Mecânico de automóveis e caminhões (vaga para trabalhar no Pará) 1

4114617 Mecânico de manutenção de automóveis 1

4133721 Mecânico de manutenção de automóveis (vaga para trabalhar no Pará) 1

4138153 Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

4133756 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) (vaga para trabalhar no Pará) 2

4133755 Mecânico de máquina agrícola (vaga para trabalhar no Pará) 1

4121127 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 8

4134966 Motorista de empilhadeira – (vaga para trabalhar no Pará) 2

4134398 Operador de caixa 1

4132231 Operador de refrigeração com amônia 1

4110466 Padeiro 1

4105870 Pintor de automóveis 1

4104475 Podólogo 1

4074388 Representante comercial autônomo 1

4133643 Retalhador de carne (vaga para trabalhar no Pará) 20

4079209 Soldador 2

4134786 Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados - vaga para trabalhar no Pará 1

4102725 Tesoureiro 1

4125814 Técnico de enfermagem 1

4133722 Técnico de garantia da qualidade (vaga para trabalhar no Pará) 5

4104341 Técnico de imobilização ortopédica 1

4122492 Técnico de impressora (matricial) 1

4090564 Técnico de manutenção eletrônica 1

4135095 Técnico de refrigeração (instalação) 1

4135030 Técnico instrumentista 1

4073673 Vaqueiro 2

4122351 Vendedor pracista 3

4130323 Vendedor pracista 1

4134275 Vendedor pracista 1