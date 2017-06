Sindicato Rural inicia entrega de mais de 22 toneladas de alimentos

Nesta quarta-feira, 28/06, o Sindicato Rural de Araguaína, Fecormércio Regional Norte e o Programa Mesa Brasil SESC iniciaram a distribuição das 22 toneladas de alimentos arrecadados na Noite Solidária da EXPOARA 2017. Na primeira etapa foram atendidas 6 instituições filantrópicas entre asilos, creches e entidades religiosas.



O Presidente do Sindicato Rural, Roberto Paulino, acompanhado de diretores, participou da primeira entrega e fez questão de registrar a satisfação de todo o Sindicato com esta parceria com o Programa Mesa Brasil: "Agradeço a toda a população de Araguaína pela doação destes alimentos e parabenizo ao pessoal do Mesa Brasil por este programa tão importante, não só pela contribuição social que exerce, mas também pelo foco na questão da sustentabilidade e da redução do desperdício".



A arrecadação



Na última noite da 49ª Exposição Agropecuária de Araguaína, 18 de junho, o Sindicato Rural substituiu os ingressos do show de Matogrosso e Mathias e do encerramento do Rodeio profissional por 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os eventos foram sucesso de público que lotou o parque de Exposições Dair José Lourenço. Como resultado o Programa Mesa Brasil SESC estará atendendo, no total, 44 instituições beneficentes.



Mesa Brasil SESC é um programa alimentar e nutricional sustentável, que redistribui alimentos excedentes próprios para o consumo ou sem valor comercial e tem como principal objetivo integrar empresas e voluntários, num esforço para a diminuição de carências nutricionais e desperdício de alimentos.



Fonte: Ascom SRA