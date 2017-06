Mutirão mobiliza 28 delegados e 19 escrivães em Araguaína

A 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Araguaína (1ª DRPC) recebe, a partir dessa quarta-feira, 28, até domingo, 2 de julho, o reforço de 28 delegados e 19 escrivães para um mutirão de trabalho denominado Operação Limpa Cartório. A ação tem por objetivo promover a movimentação de Inquéritos Policiais em tramitação na Regional, para que sejam concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário.



A força tarefa da Polícia Civil, que envolve todos os novos delegados de polícia da região norte e centro norte, vai dar maior celeridade a centenas de Inquéritos Policiais que estão com prazos excedidos, em todas as delegacias de Araguaína e também nas cidades sedes de Comarca, que compõem a 1ª DRPC.



Segundo o delegado regional de Araguaína, Emerson Francisco de Moura, que coordena essa operação, a intenção é reduzir os volumes de inquéritos para facilitar a atuação da Polícia Civil nessas cidades. “Queremos com essa movimentação de Inquéritos Policiais, familiarizar os novos delegados com a realidade da polícia Civil e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade”, afirmou o Delegado.



Para o delegado Marcio Girotto, diretor de polícia do Interior, “esta operação demonstra a preocupação da Segurança Pública com esta regional, que possui uma demanda muito grande e estava necessitando de reforço policial, sobretudo de delegados de polícia. Precisamos dar respostas positivas para a sociedade”, destacou.



Fonte: Secom