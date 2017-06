Incar comemora fim do semestre com tradicional "Festa Country"

Nesta quinta-feira (28), a Escola Incar comemora o encerramento do semestre com a tradicional “Festa Country” da unidade. Os profissionais já se organizam nos últimos preparativos para a festa.



O evento organizado pela equipe do Incar acontecerá na quadra poliesportiva da escola e contará com a participação de alunos e educadores em apresentações de danças, pescarias e comidas típicas.



A Festa Country do Incar está prevista para começar às 19 horas e será prestigiada por pais e familiares dos estudantes da unidade.



Antes do início da festa, a Escola Incar realizará em parceria com a Polícia Militar a formatura da primeira turma do Proerd na unidade. A cerimônia está prevista para acontecer a partir das 18h30min.

O Portal O Norte marca presença na festa e fará a cobertura do evento em transmissão ao vivo através da nossa fanpage.