Moradores abandonam casas após onda de assaltos em Araguaína

O bairro Vitória, em Araguaína, no norte do Tocantins, já teve mais de 30 casas assaltadas nos últimos meses, segundo morador Sidney de Ribeiro. Ele teve que colocar grades na porta de casa. "É triste, aqui está fora do comum", lamenta.



Tem grade também no estabelecimento do comerciante João da Cruz. "Já fui assalto um mês e tive que colocar a grade para me proteger mais", afirma.



A casa do vigilante Fredsson Ferreira foi invadida duas vezes por criminosos que arrebentaram as grades da janela. "A primeira vez a gente não estava em casa, foi durante o dia mesmo. Eles entraram e roubaram alguns objetos, pouca coisa. Mas na segunda vez, eles foram mais ousados", conta.



Um outro morador que preferiu não se identificar conta sobre o terror que sofreu. "Já fui assaltado uma vez a mão armada e o tempo todinho esses caras pisando [sic] lá ao redor da minha casa. Mexendo na janela, em tudo.



Várias casas do setor estão à venda. Outras foram abandonadas. "A gente pede ao poder segurança. Depois das 22h ninguém consegue mais dormir porque os bandidos ficam em volta das casas, derrubam as portas e carregam tudo", diz o vigilante.



No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou 403 furtos e assaltos só em Araguaína. Na casa do publicitário Luzivaldo Milhomen, muro alto e cachorros para garantir a segurança. "A única forma é muro alto, cerca elétrica, cachorro, alarme, tudo que for preciso e talvez não seja o suficiente para se livrar da violência que tem no setor Vitória.



Resposta



A Polícia Militar disse que o policiamento no setor Vitória é feito por meio do serviço de rádio patrulha e que atende as ocorrências o mais rápido possível.



Fonte: G1/TO