Médico perito estará atendendo no INSS em regime de mutirão

Em audiência nesta terça, 04, com o Presidente do INSS, Dr. Leonardo Gadelha, o Senador Vicentinho Alves, Coordenador da Bancada Federal do Tocantins, conseguiu a garantia do instituto de que já a partir desta semana um médico perito do INSS estará atendendo em regime de mutirão a demanda represada no Município de Araguaína. Além desse médico perito, que está sendo deslocado de outro estado para o Tocantins, outro médico perito estará atendendo duas vezes por semana, às terças e quartas-feiras, o que vai garantir melhoria significativa no atendimento aos beneficiários do INSS.

Na reunião, ficou ajustada ainda a adoção de providências conjuntas entre o INSS e a Prefeitura Municipal para a lotação em caráter permanente de médico perito em Araguaína, de modo a atender as demandas do município e da região.



Fonte: Assessoria