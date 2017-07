Sine realiza processo seletivo para 11 vagas de emprego

O Sine de Araguaína realizará nesta quinta-feira (06), uma sequência de entrevistas de empregos em áreas específicas. O processo seletivo terá início a partir das 08h00min na sede do órgão na cidade.



O candidatos interessados que tenham experiência nas áreas ofertadas devem procurar o Sine para receber o encaminhamento das entrevistas, portando documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS).



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas para as entrevistas desta quinta-feira:



4144960 Auxiliar administrativo (03 vagas)



4144999 Eletricista (05 vagas)



4144757 Engenheiro eletricista (01 vaga)



4144881 Supervisor de área de operação elétrica (02 vagas)