Projeto oferece cursos e qualificação para desempregados

Pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e não sabem por onde começar agora podem contar com o apoio do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho). Em Araguaína, o programa começou a funcionar há dois meses e já está mudando a vida de muitas pessoas, como a da Diana dos Santos Macêdo, de 28 anos, que está recebendo qualificação profissional.



“Eu já terminei cursos do programa e me sinto mais preparada para entrar no mercado de trabalho. Agora estou realizando o curso de tapete que pra mim que tenho filhos pequenos será ótimo, vou poder trabalhar em casa”, contou.



A Prefeitura aderiu pela primeira vez ao Acessuas Trabalho, um programa do Governo Federal para usuários da política de assistência social dos municípios. Além de orientar jovens para participar de cursos, o programa oferece palestras, oficinas, como fazer um bom currículo e também orienta a realizar o cadastro no Sistema no Sistema Nacional de Emprego (SINE).



De acordo com o coordenador do programa, Diego Alves, o programa está sendo bem aceito pela comunidade. “Percebemos que os jovens ficam mais confiantes e motivados quando realizam os cursos”, destacou.



Cursos abertos



Estão com inscrições abertas cursos de instalação hidráulica, de panificação em doces e salgados, fabricação de bombons e trufas e informática básica. As pessoas interessadas podem procurar a sede da Secretaria do Trabalho, à Rua Humberto Campos, 508, no Bairro São João, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, e fazer suas inscrições.



Durante a realização do curso, os participantes recebem vale-transporte, alimentação no período da capacitação e material impresso. Os cursos são uma parceria da Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria do Trabalho, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e empresa BRK Ambiental.



Mais pessoas capacitadas



Em junho, cerca de 100 pessoas receberam cursos com orientação do Acessuas Trabalho, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 3, no Residencial Lago Azul. Atualmente, 169 alunos de 18 turmas realizam cursos no Centro de Geração de Renda. Em parceria com o Sistema S, são 320 alunos em 36 turmas.



Desde 2013, mais de quatro mil pessoas já receberam formação profissional ofertada pela Prefeitura de Araguaína. Só pelo Centro de Geração de Renda, que está em funcionamento desde 2014, já foram qualificadas 1.723 pessoas, com 120 turmas formadas em diversos cursos.



Fonte: Ascom Prefeitura