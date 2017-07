Parceria com Hospital do Câncer acaba espera de mulheres

Estão agendadas 1.125 mulheres que serão atendidas até o dia 28 de julho com exames preventivos de mamografia. O atendimento na carreta do Hospital do Câncer de Barretos, em parceria com a Prefeitura, acabou com a espera de Maria dos Reis Barros Pimentel, de 51 anos, que veio do Assentamento Rio Preto, na zona rural de Araguaína. “Me ligaram duas vezes e eu fiquei muito feliz, esperava pelo exame desde outubro do ano passado”, contou.



O prefeito Ronaldo Dimas esteve no local nesta quinta-feira, 6 e disse que infelizmente essa demanda, que é de responsabilidade do Estado, se acumulou nas unidades básicas de saúde (UBS) por não ter a oferta dos exames regularmente. “Essa é uma forma da Prefeitura de contribuir com essa demanda reprimida, a vinda da carreta é importante para fazer o diagnóstico preventivo da doença”, destacou.



Dimas estava acompanhado do secretário da Saúde, Jean Luís Coutinho, e do presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável, Tiago Dimas.



Agendamentos prévios



A carreta está localizada no Espaço Cultural e é somente para as mulheres que fizeram o agendamento prévio nas UBS. São 45 atendimentos por dia para mulheres de 40 a 69 anos de idade que estavam à espera do exame. De acordo com o secretário Jean Coutinho, todos os exames já estão pré-agendados.



“O atendimento é sem fila e humanizado. Mas percebemos que muitas não estão vindo, mesmo as que estão agendadas não estão comparecendo talvez pelo período de férias. Então estamos ligando para outras que estão na fila”, explicou.



Atendimento rápido



A moradora de Araguaína Maria Celi Ferreira também comemorou a realização do exame. “É a segunda vez que faço o exame e estou muito contente de ter conseguido esse da carreta. Aqui é rápido e o atendimento muito bom”, disse.



As mulheres que estão agendadas não devem esquecer de levar os documentos pessoais (RG, e CPF), comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



Fonte: Ascom Prefeitura