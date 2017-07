Sine oferece 40 vagas para eletricista de alta tensão

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta segunda-feira (10), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas:

4138113 Auxiliar de linha de produção 14137860 Auxiliar de operação 14137306 Auxiliar nos serviços de alimentação 14130397 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 24144157 Açougueiro 24110993 Cabeleireiro 14134475 Cabeleireiro 24102923 Cabeleireiro 14148468 Chapeiro 14148419 Churrasqueiro 14141477 Consultor de vendas 34112499 Contador 14125810 Depilador de couros e peles 14144999 Eletricista 54121101 Eletricista de alta-tensão 404140574 Empregado doméstico nos serviços gerais 14123596 Encarregado de manutenção 94125185 Farmacêutico 14148414 Garçom 24131039 Manicure 44111004 Manicure 14133896 Manicure 54114617 Mecânico de manutenção de automóveis 14138821 Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares 14132231 Operador de refrigeração com amônia 14105870 Pintor de automóveis 14104475 Podólogo 14146518 Salgadeiro 14144881 Supervisor de área de operação elétrica 24144205 Torneiro mecânico 14104341 Técnico de imobilização ortopédica 14090564 Técnico de manutenção eletrônica 14145387 Vaqueiro 14149313 Vendedor interno 14122351 Vendedor pracista 34139868 Vendedor pracista 24130323 Vendedor pracista 14148550 Vendedor pracista 2