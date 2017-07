Advogada morre uma semana depois de ter dado a luz

A OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) divulgou nota informando o falecimento da advogada Nara Radiana Rodrigues da Silva Castro, 36 anos. Ela morreu no sábado, 8 de julho, uma semana após ter tido alta depois de dar a luz.



Atuante na área civil, Nara Radiana está inscrita na OAB-TO com o número 3.454. Em Palmas, o velório dela ocorreu na Igreja São José, na quadra 604 Sul. O corpo da advogada foi levado para Estreito (MA), para ser sepultado. A causa da morte não foi divulgada.



Em nota, a OAB-TO, prestou solidariedade à família. "Neste momento de dor imensurável dos familiares e amigos de Nara Radiana, a OAB-TO deseja votos de força".