Única companhia aérea a atuar em Araguaína é vendida

Uma notícia essa semana pegou de surpresa os passageiros que utilizam o aeroporto de Araguaína: a única companhia aérea que atua na região foi vendida para uma empresa de ônibus.



A Passaredo Linhas Aéreas foi comprada pelo Grupo Itapemirim, que faz transporte rodoviário de passageiros e cargas.



Atualmente, o Aeroporto de Araguaína é o único além do de Palmas a receber voos comerciais no Tocantins. Em 2015 o terminal chegou a ter três companhias aéreas operando ao mesmo tempo, mas duas precisaram suspender as operações na cidade.



A empresa aérea atende 20 cidades em nove estados. O valor da negociação não foi divulgado e ainda não foi informado pela nova administração se haverá mudanças na frequência ou nos destinos dos voos.



Eu não estava sabendo, agora que eu estou sabendo. Sempre viajei por aqui, mas não sabia", diz a técnica de laboratório Ronilma Duarte, que espera melhoras. "Às vezes a gente vai para Palmas para pegar por lá porque aqui não é muito bom, então a gente espera que melhore".



Apesar de o motivo da negociação não ter sido divulgado, vale ressaltar que a Passaredo está há quatro anos em recuperação judicial e por conta da crise em 2016 chegou a demitir cerca de 200 funcionários e deixou de atender várias cidades.



A venda da empresa aconteceu em meio ao processo de reforma do aeroporto de Araguaína que tinha previsão para iniciar no primeiro semestre deste ano.



Com recursos no valor de R$ 65 milhões liberados, as obras devem ser para que o terminal possa receber jatos maiores e para isso o processo ainda prevê a desapropriação de 100 lotes que ficam no entorno do aeroporto. A medida chegou a ser autorizada através de Decreto publicado no Diário Oficial do Município mas a reforma ainda não começou.



(Com informações do G1/TO)