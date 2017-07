Mais famílias do Residencial Parque do Lago receberão casas

A solenidade de entrega do módulo 3 do Residencial Parque do Lago, em Araguaína, acontecerá na próxima quarta-feira, 19, às 9 horas, no stand de vendas do empreendimento. Mais 42 famílias receberão as chaves de suas casas próprias, que tiveram os lotes doados pela Prefeitura e subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida. Participarão do evento representantes do Município, Caixa, Construtora M21 e outras autoridades.



O residencial tem um total de 881 unidades e já foram entregues 80 casas, sendo que foram entregues antes do prazo estipulado de dois anos. As casas que ficariam prontas com dois anos de construção, foram entregues em tempo recorde, na metade do tempo previsto, em apenas 12 meses.



Infraestrutura



O residencial possui infraestrutura completa e os interessados em adquirir o imóvel só precisam ir até o stand de vendas e financiar a construção. O Parque do Lago conta com ruas com drenagem, sendo mais de 600 metros de rede, saneamento e iluminação pública. No complexo funciona escola, creche, unidade básica de saúde e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).



Os beneficiários possuem renda mensal de até R$ 2.350 (Faixa 1,5) e até R$ 6.500 (Faixa 2). Mais informações sobre o residencial podem ser obtidas pelos telefones (63) 3412 5538 e (63) 9235 4759 ou através do site www.casasparquedolago.com.br.



Habitação



Araguaína, a Capital Econômica do Tocantins, possui o segundo maior programa habitacional da Região Norte do Brasil e o maior do Estado, sendo considerada a Capital da Habitação do Estado. No total, são 6.610 casas entregues ou em construção e outras 1.300 a serem construídas, beneficiando diretamente mais de 30 mil pessoas.



Fonte: Ascom Prefeitura