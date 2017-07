Confira as vagas ofertadas pelo Sine de Araguaína nesta quarta 19/07/2017 09h52 | Atualizado em: 19/07/2017 09h55

Divulgação

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta terça-feira (18), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas:



4161216 Ajudante de motorista 1

4159042 Analista de recursos humanos 1

4153808 Assistente de vendas 1

4139420 Atendente de balcão 1

4127625 Auxiliar de escrituração fiscal 1

4158173 Auxiliar de linha de produção 1

4138113 Auxiliar de linha de produção 1

4137860 Auxiliar de operação 1

4130397 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2

4110993 Cabeleireiro 1

4134475 Cabeleireiro 2

4154932 Cabeleireiro 1

4102923 Cabeleireiro 1

4148468 Chapeiro 1

4160370 Chefe de serviço financeiro 1

4141477 Consultor de vendas 3

4112499 Contador 1

4114103 Cozinheiro do serviço doméstico 1

4157974 Criador de bovinos (corte) 1

4125810 Depilador de couros e peles 1

4160145 Eletricista 1

4125185 Farmacêutico 1

4133896 Manicure 5

4111004 Manicure 1

4114617 Mecânico de manutenção de automóveis 1

4138153 Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

4138821 Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares 1

4158114 Mecânico de máquinas operatrizes (manutenção) 1

4161078 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1

4160314 Operador de caixa 1

4132231 Operador de refrigeração com amônia 1

4105870 Pintor de automóveis 1

4104475 Podólogo 1

4161045 Repositor de mercadorias 1

4159904 Soldador 1

4149985 Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração 1

4144205 Torneiro mecânico 1

4161405 Técnico de laboratório em patologia clínica 1

4090564 Técnico de manutenção eletrônica 1

4145387 Vaqueiro 1

4154473 Vendedor pracista 6

4130323 Vendedor pracista 1

4156383 Vendedor pracista 3

4148550 Vendedor pracista 2