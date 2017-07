Dimas amplia atendimento da saúde de Araguaína para 12 horas

No Decreto nº 028, publicado no Diário Oficial de ontem, 18, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, ampliou o atendimento de 14 das 19 unidades básicas de saúde (UBS) para 12 horas, das 7 às 19 horas. No mesmo decreto, Dimas ainda autorizou a ampliação do atendimento das outras cinco UBS de seis para oito horas, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. O agendamento de consultas é feito pelo 0800 da Saúde, que também funciona 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira.





Antes, as 19 UBS do Município funcionavam oito horas, com intervalo. A ampliação no atendimento da saúde faz parte dos compromissos da Prefeitura em garantir mais eficiência nos atendimentos aos cidadãos.



“São quatro horas a mais de atendimento, o que ampliará o número de consultas e de atendimentos. Isso fará com que todos tenham acesso, inclusive os trabalhadores que só têm o horário de almoço para fazerem suas consultas”, explicou Dimas.



O prefeito ainda citou outras conquistas da saúde de Araguaína nos últimos anos, que permitiram implantar o 0800 da Saúde e melhorar as condições de trabalho dos servidores. “Reformamos, ampliamos e informatizamos todos os serviços, além disso, criamos as superintendências, que trouxeram mais agilidade e acompanhamentos dos serviços e, consequentemente, mais qualidade e eficiência”.



Novos horários



As UBS Albeny Soares de Paula (Setor Couto Magalhães), Araguaína Sul, Avany Galdino da Silva (Bairro São João), Bairro de Fátima, Couto Magalhães, Doutor Dantas (Costa Esmeralda), Doutor Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança), Doutor Raimundo Gomes Marinho (Maracanã), José de Sousa Rezende (Alto Bonito), José Ronaldo Pereira da Costa (Dom Orione), Manoel dos Reis Lima (Jardim das Flores), Manoel Maria Dias de Brito (Cimba), Nova Araguaína e Palmeiras do Norte realizarão atendimento no período das 7 às 19 horas.



Nas demais UBS JK, Novo Horizonte, Ponte, Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira) e Barros, os atendimentos são das 7 às 17 horas.



0800 da Saúde



Para receber os atendimentos de saúde nas unidades básicas é necessário que antes seja feito o agendamento de consultas pelo 0800 da Saúde, entre as 7 e 19 horas. O contato para marcações é 0800 641 2200. As ligações podem ser feitas de celular, telefone fixo e orelhão.



Para agendar a consulta, o usuário deve ter em mãos o número do cadastro de usuário que ele recebe durante a atualização dos dados pessoais na UBS. Após finalizada a chamada, o usuário receberá ainda uma mensagem de texto no celular com o local, dia e horário de sua consulta.



Onde encontrar



Das 7 às 19h



UBS Albeny Soares de Paula – Avenida C, nº 1035, Setor Couto Magalhães;

UBS Araguaína Sul – Rua dos Pinheiros c/ Rua Bacuri, s/nº Araguaína Sul;

UBS Avany Galdino da Silva – Av. São Francisco, esq. com a Guaíba Araguaína Sul;

UBS Bairro de Fátima – Rua Padre Anchieta, s/nº, Bairro de Fátima;

UBS Couto Magalhães – Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;

UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito – Rua A esquina c/ Rua L – Vila Aliança

UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho – Rua dos Macucos, Loteamento Maracanã;

UBS José de Sousa Rezende – Rua São João Batista, Lt 02 Qd 01 D, Setor Alto Bonito;

UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Rua 09, Qd 01 Lt 01, Setor Dom Orione;

UBS Manoel dos Reis Lima – Rua das Hortências, nº 46, Setor Jardim das Flores;

UBS Manoel Maria Dias de Brito – Rua dos Ingaxixixes, Qd. 28, LT 01, Setor Cimba;

UBS Nova Araguaína – Rua 19, s/nº, Setor Nova Araguaína;

UBS Palmeiras do Norte – Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;

UBS Dr. Dantas - Rua CE, s/n, Setor Costa Esmeralda.

Das 7 às 11h e das 13 às 17h

UBS JK – Av. Bernardo Sayão, s/nº, Bairro JK;

UBS Novo Horizonte – Av. Araguaia, s/nº, próximo ao Colégio Est. Manoel Gomes;

UBS Ponte – Rua Joaquim Caboclo, s/nº, Setor Ponte;

UBS Setor Barros – Av. Bernardo Saião, nº 1082, Setor Barros;

UBS Senador Benedito Vicente Ferreira – Rua 07, nº 07, Setor José Ferreira.