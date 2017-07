Prefeitura adia data do resultado final do processo seletivo

O novo cronograma de ações do Programa Municipal Crédito Educativo para estudantes de instituições superior de Araguaína foi alterado. As novas datas foram publicadas no decreto nº 027, do Diário Oficial do Município, dessa quarta-feira, 19, e quem se inscreveu deve ficar atento aos novos prazos. Um deles é a divulgação dos nomes dos pré-selecionados que serão divulgados dia 26.



Também foram informadas as novas datas para divulgação do resultado final do processo de seleção do crédito, dia 2 de agosto, e para elaboração do contrato, dia 3.



Cursos



Os cursos contemplados no Crédito Educativo, com as respectivas instituições são: Odontologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade de Ciências do Tocantins (Facit); Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Medicina, Odontologia e Sistemas de Informação, do Centro Universitário do Itpac.



Os estudantes que queiram obter mais informações ou tirar as suas dúvidas podem entrar em contato pelos seguintes telefones: 3411-5609 ou 3411-7154.



Cronograma



Dia 26 (quarta-feira)



Divulgação dos nomes dos alunos pré-selecionados.







Dia 2 de agosto (quarta-feira)



Divulgação do resultado final do processo de seleção.







3 de agosto (quinta-feira)



Elaboração do contrato, com vigência 2017/2.