Bombeiros suspendem buscas por jovem que desapareceu

Um jovem de 24 anos desapareceu neste domingo (23), no Porto da Praia do Garimpinho em Araguaína, Norte do Estado.



Segundo informações, William Alves Agra foi visto pela última vez por volta das 18 horas. Uma testemunha relatou ao Corpo de Bombeiros que que a vítima estava tomando banho no rio Araguaia a cerca de 200 metros acima do Porto quando desapareceu.



Dois mergulhadores foram enviados de Araguaína, no norte do Estado, para a área das buscas. Pescadores ribeirinhos e policiais também ajudam nos trabalhos. As equipes realizaram buscas nesta segunda-feira (24), mas a operação foi suspensa no final da tarde de hoje e de acordo com os Bombeiros, devem ser retomadas no início da manhã desta terça-feira (25).