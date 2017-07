Praça conta com novo projeto para escoar água das chuvas

A Prefeitura deu novo início neste mês de julho às obras de construção da Praça do Residencial Patrocínio. Após a análise de composição do solo, a praça conta com novo projeto de drenagem para escoamento da água das chuvas. O sistema considera o grande volume de água que passa pelo local e o tipo de solo, que é em declínio, e teve de alterar a programação da obra, mudando inclusive partes do projeto como os passeios. A nova área de esporte e lazer deverá estar pronta em 90 dias.



“Devido à percolação da água, ou seja, o deslocamento da água através do solo, tivemos de mudar o projeto inicial e agora estamos fazendo uma nova terraplanagem, que dará mais qualidade aos serviços”, explicou o secretário da Infraestrutura, Simão Moura, acrescentando que a praça havia sido iniciada com o antigo projeto em julho de 2016 e parou devido às alterações.



Com área de 12,6 mil metros quadrados, a nova praça terá campo de vôlei de praia, campo de futebol de areia, playground e equipamentos de ginástica da academia ao ar livre. O recurso investido é de R$ 385.473,99, oriundo do Ministério do Turismo e contrapartida do Município.



(Foto: Ascom Prefeitura)

Qualidade de vida



Desde 2013, os investimentos em lazer e qualidade de vida da população não param. A Praça das Nações foi totalmente revitalizada, recebendo estrutura com bancos, mesas fixas e playground para as crianças.



A cidade recebeu o Parque Cimba, que conta com pistas de caminhada e ciclismo, além de academia ao ar livre. A Via Lago também segue com as obras para o novo cartão postal da cidade, que contará ainda com pista de ciclismo e área de lazer. O Projeto Lazer na Rua é realizado aos sábados e domingos na Marginal Neblina.



O Setor Cimba terá também uma praça modelo padrão com obras previstas para os próximos meses.



Mais investimentos



Academias ao ar livre foram instaladas em diversas regiões da cidade: Araguaína Sul (Área de Lazer Guaíba/Baratão), Parque Cimba, Marginal Neblina, Vila Azul (Rua Lilás), Setor Costa Esmeralda (Avenida Palmas) e Setor Barros. Outras academias também serão implantadas: Avenida Filadélfia (próximo à Feirinha), Setor Noroeste (Praça), Vila Aliança (Praça), Setor Maracanã (Avenida Itamaraty), Araguaína Sul (Rua das Palmeiras), Bairro JK (Avenida Lontra), Setor Céu Azul (Rua São Francisco) e Vila Ribeiro (Esquina Rua Butiá com Rua dos Cravos).



A Escola Municipal Tereza Hilário recebeu uma nova quadra e as escolas Casemiro Ferreira e José Ferreira Barros contam com ginásio de esportes novos. O Setor Costa Esmeralda foi entregue já equipado com quadra poliesportiva. O Araguaína Sul foi contemplado com o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Praça Iguaçu, que conta com equipamentos públicos de lazer e cultura.



Estão em execução também as obras de construção do Complexo Poliesportivo de Araguaína, que ficará localizado na extensão final da Via Lago, próximo à ponte que ligará os setores Parque do Lago e Lago Azul. O complexo contará com ginásio poliesportivo coberto, academia ao ar livre, pistas de skate, arremesso de peso, salto em altura, caminhada, atletismo, além de estacionamento, ciclovia e quadra de tênis para práticas esportivas.



Fonte: Ascom Prefeitura