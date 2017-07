Com previsão de entrega em agosto, obra entra na fase final

A obra de instalação da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) de Araguaína entrou na fase final. Com 80% concluídos, os serviços agora estão na parte de pintura, instalação do piso e forro. A parte elétrica e a específica de áreas médicas foi toda finalizada. A previsão de entrega da OBRA é em agosto. A unidade terá 10 leitos para atender crianças de Araguaína com layout moderno, dentro do projeto de humanização feito pela parceria da Prefeitura com arquitetos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).



Após entrega da obra, iniciará a fase da instalação dos equipamentos. O secretário da Saúde de Araguaína, Jean Coutinho, explicou que o processo para a compra de equipamentos específicos de UTI é de responsabilidade do Estado; os equipamentos administrativos, tipo móveis e outros utensílios, o Município já iniciou processo para aquisição.



“O Município está empenhado para a entrega da nossa primeira UTI Pediátrica de Araguaína. Sabemos da importância dela para as famílias araguainenses que necessitam desse tipo de atendimento especializado para as nossas crianças”, ressaltou o secretário.



Obra



A UTI Pediátrica está sendo instalada no Hospital Municipal de Araguaína. A Prefeitura iniciou a obra para instalação da unidade em abril deste ano. A execução dos trabalhos tem previsão de até 120 dias.



A obra está orçada em torno de R$ 395 mil. Após três meses em funcionamento, o Ministério da Saúde fará a habilitação da unidade.