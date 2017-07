Ministro visita Araguaína para discutir empréstimo milionário

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, receberá às 15 horas desta sexta-feira, 28, em seu gabinete, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. Estará na pauta do encontro os recursos do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, que estão sendo buscados junto ao banco internacional Comunidade Andina de Fomento (CAF), com garantia da União.



Os recursos de US$ 54,9 milhões beneficiarão com obras de macrodrenagem, pavimentação e parques diversos setores da cidade, entre eles Morada do Sol 1 e 2, Universitário Leste, Alaska, Martim Jorge, Itatiaia, Ana Maria e Vitória. As obras contarão com acessibilidade e mobilidade urbana, além da ampliação do uso de espaços públicos de lazer.



Estarão ainda no encontro o senador Vicentinho Alves e autoridades estaduais e municipais. O gabinete do prefeito fica localizado à Avenida José de Brito Soares, 728, no Setor Anhanguera, Prédio da Prefeitura, 2º andar.