Você sabia que pode implantar o DIU gratuitamente?

Método contraceptivo dispositivo intrauterino (DIU) continua sendo realizado gratuitamente em Araguaína. Mulheres que desejam realizar o planejando familiar podem procurar sua unidade básica de saúde, no período da manhã ou tarde, para buscar informações de como realizar o procedimento.



De acordo com a Atenção Básica do Município, o DIU é seguro e segue todas as normas nacionais de planejamento familiar. O procedimento é para mulheres que desejam planejar sua vida pessoal e profissional e querem adiar a maternidade.



O planejamento inclui liberdade sexual e a escolha do momento certo da gravidez, além disso, pode ampliar a entrada no mercado de trabalho.



Como fazer



O procedimento está sendo realizado na UBS, do Setor Couto Magalhães, localizada na Avenida Perimetral, s/nº. Para que a mulher consiga o método contraceptivo DIU precisa antes procurar sua Unidade Básica de Saúde para atendimento médico.





Serão solicitados dois exames: prevenção do câncer do colo de útero (PCCU) e o de gravidez. Em seguida, se a mulher não estiver grávida e não for detectado nenhuma alteração nos exames, será feito o agendamento para a implantação do DIU.





O médico responsável fará um acompanhamento da paciente por um período de dois a três meses; após esse prazo, a mulher continuará suas consultas normalmente.



DIU



O dispositivo intrauterino é uma pequena peça de plástico flexível, em forma de T, que mede aproximadamente 31 mm e é colocado dentro do útero. Um dos métodos de planejamento familiar mais usados em todo o mundo, o DIU tem uma eficácia de 99,4%, tendo uma duração de 3 a 10 anos, podendo ser removido a qualquer momento.



Fonte: Ascom Prefeitura