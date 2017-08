Fotógrafo flagra gravação de cena de sexo com Grazi

Grazi Massafera mostrou que a vilã Lívia de "O Outro Lado do Paraíso", com estreia prevista para outubro, será mesmo sedutora! Depois de surgir com look sexy na primeira foto oficial da novela de Walcyr Carrasco, a atriz foi fotografada nua gravando uma cena quente de sexo com Rafael Cardoso, de quem vai disputar o amor com Bianca Bin, no Morro do Limpão, no Tocantins.



Em seu Twitter, o fotógrafo Marcelo Belarmino registrou imagens dos atores na caçamba de uma caminhonete. Procurada pelo Purepeople , a Comunicação da TV Globo não soube informar mais detalhes sobre o assunto.