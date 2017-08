Criança viaja para o exterior para começar tratamento

Está marcada para este sábado (05), a viagem do pequeno Nícolas Cardozo Leal de 4 anos, com destino à Tailândia onde ele deve dar início ao tratamento com células-tronco. Nícolas vai viajar acompanhado de sua madrinha , Renata Cardozo, que juntamente com amigos e familiares do garoto promoveu uma campanha para arrecadar R$ 120 mil reais para o tratamento do menino.



A história de Nícolas comoveu centenas de pessoas nas redes sociais e também contou com o apoio de artistas regionais e de renome nacional como, as duplas Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, João Neto e Frederico e o cantor Xandy da banda Aviões do Forró.



Apesar de toda a repercussão em torno do caso de Nícolas, a família ainda precisa arrecadar 40% do valor necessário para o tratamento, para isso, eles continuam uma campanha pela internet. Os interessados em ajudar, também podem contribuir através da conta bancária que segue no final desta publicação.



Renata Cardozo agradeceu a todos que têm contribuído para o tratamento de seu afilhado destacando que só foi possível dar início a essa oportunidade de tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida para o pequeno, graças a ajuda de muitas pessoas.



Renata explica que o tratamento com células-tronco traz resultados a longo prazo. Ele será feito por etapas e poderá ajudar o menino a recuperar a parte da coordenação motora, bem como reduzir as dores generalizadas provocadas por câimbras. Apesar da expectativa de o tratamento funcionar para Nícolas, Renata diz que não tem como saber como ele vai reagir, “Enquanto houver esperança não vamos desistir”, disse.



A madrinha de Nícolas afirmou em entrevista que o garoto já realizou todos os exames necessários para dar andamento ao tratamento. Renata também convida a todos que se interessarem em acompanhar a evolução do tratamento, a curtir a página Diário de Nícolas no Facebook.



Entenda o Caso



Nicolas Cardoso Leal tinha uma vida normal até os dois anos, quando teve uma forte febre acompanhada de convulsões. O menino entrou em coma e quando acordou não podia mais andar, falar e se movimentar.



Segue abaixo a conta bancária para realizar doações ao pequeno Nícolas:



Banco do Brasil

Agência: 0638-6

Conta Poupança: 13.273-x

Variação: 51

Titular: Maria do Carmo Leal (Avó de Nícolas)