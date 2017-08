Estudantes se mobilizam e criam vakinha online para tentar tentar salvar a vida cãozinho doente e abandonado

Estudantes da faculdade ITPAC estão se mobilizando para salvar a vida de uma cãozinho que foi encontrado abandonado na cantina da faculdade.



O cachorrinho foi achado pela estudante de Direito, Ana Luísa Barcelos (20 anos) e suas amigas. Em entrevista ao Portal O Norte ela disse que o animal estava totalmente fraco, debilitado e com muitas feridas profundas além de uma grande quantidade de carrapatos.



O cãozinho vira-lata que já recebeu o nome de “Capuccino” e é carinhosamente chamado por Ana Luísa de “Tino”, foi socorrido e levado para uma clínica veterinária onde foi detectado que ele está com leishmaniose além de outras doenças como anemia.

“O tratamento todo ficou em torno de R$ 3 mil reais e como não temos todo esse dinheiro, criamos uma “vakinha online” para tentar arrecadar essa quantia pra recuperação do Tino”, explicou Ana Luisa completando: “caso contrário a única alternativa restante será a eutanásia”, disse.



A estudante e amigos procuraram o Portal O Norte para pedir ajuda na divulgação da história e querem um final feliz para Capuccino: “Tino é um bebê de apenas 11 meses e tem muita coisa pra viver, portanto, qualquer ajuda, seja na quantia ou ajudando na divulgação será muito bem vinda’, observou.



Os interessados em ajudar a salvar Capuccino podem acessar este link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-capuccino



Para quem quiser saber mais sobre o estado de saúde do cahorrinho, ele está internado na clínica Shop Dog, localizada na Avenida Santos Dumond, 320, Loteamento Manoel Gomes da Cunha, em Araguaína, aos cuidados do Dr. Rony.