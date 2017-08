História de cãozinho doente comove internautas; estudante já arrecadou mais de 70% do valor para tratamento do filhote

A história do pequeno filhote de vira-lata de 11 meses que foi encontrado por estudantes da faculdade ITPAC nessa sexta-feira (05), tem comovido internautas que abraçaram a causa e estão ajudando a bancar o tratamento do cãozinho.



A estudante de Direito Ana Luisa Barcelos (20) e suas amigas, procuraram nossa reportagem pedindo ajuda para divulgar a história do cachorrinho que recebeu o nome de “Capuccino”. Sensibilizada com a situação crítica em que se encontrava o filhote - doente e bastante debilitado - a jovem decidiu criar uma vakinha online para pedir ajuda para pagar o tratamento do cachorro que está internado em uma clínica veterinária.



Submetido a exames, ficou detectado que Capuccino está com leishmaniose além de outras doenças como a erliquiose (doença do carrapato). O custo total do tratamento ficou orçado em R$ 3 mil reais.



A história ganhou repercussão após a reportagem e graças à preocupação e esforços das estudantes, várias pessoas estão contribuindo com a causa que já alcançou mais de 70% da meta de arrecadação.



Nessa sexta-feira (04), Ana Luisa divulgou um vídeo mostrando Capuccino internado: “Ele já está bem melhor, tá até comendo”, disse a jovem orgulhosa. "Agradecemos a todos que estão contribuindo, falta pouco para alcançarmos nosso objetivo de salvar o “Tino” e qualquer ajuda é muito bem vinda”, concluiu.