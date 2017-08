Bombeiros em Ação acontece pela primeira vez em Araguaína

A Prefeitura é parceira do Projeto Bombeiros em Ação que acontecerá na cidade pela primeira vez. Com ações de lazer, saúde e serviços sociais para idosos, jovens, crianças e adolescentes, o evento acontecerá dia 26 de agosto, das 7 às 12 horas, no 2º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM). Esta é a nona edição do projeto no Estado.



“Vamos poder levar momentos de descontração e colaborar com serviços da área da saúde para as pessoas. A participação da Prefeitura faz parte de uma força-tarefa de várias secretarias, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, odontólogos e outros profissionais, todos juntos para colaborar nas ações”, explicou o secretário municipal da Administração, Joaquim Quinta Neto.



De acordo com o subcomandante do 2º BBM, major João Neto da Silva, o projeto tem como finalidade principal é mobilizar o máximo de empresas e instituições sérias, com ações sociais voltadas à prestação de serviços gratuitos.



“E as ações só serão possíveis através dos diversas parceiros, vamos oferecer serviços de interesse da população principalmente as mais carentes e incentivar a prática do esporte e momentos de diversão”, disse o subcomandante.



Programação



Serão ofertadas na programação do evento consultas médicas e odontologias, aferição de pressão arterial (PA), teste de glicemia, cadastro de medula óssea, teste de índice de massa corporal (IMC). Atividades voltadas para o esporte como corridas de rua, treinamento funcional, esportes radicais, tirolesa, subida no cabo, para as crianças, pula-pula, pintura facial, futebol de sabão e outros.



Corte de cabelo, limpeza de pele, orientação sobre alimentação com nutricionistas, sobre orçamento familiar e oficinas também serão ofertados.



Dentro da programação também terá palestras, alguns temas são: saúde da mulher; higienização bucal e sua importância para a saúde; treinamento de prevenção de incêndios e acidentes; hipertensão: causas e efeitos e violência no âmbito familiar.



Um momento atrativo do evento é que crianças e adultos são convidados a participarem de um banho, em Jato Neblinado, realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros com o Auto Bomba Tanque, veículo de combate a incêndios da corporação.



Parcerias



Além da Prefeitura, são parceiros do projeto o Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial de Araguaína (ACIARA), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/TO), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Agência Brasileira dos Correios, Faculdades e outros.



Fonte: Ascom Prefeitura