Prefeitura garante entrega da Via Lago em Novembro

Obra da Via Lago será entregue à população em novembro, dentro da programação de aniversário de Araguaína, de 11 a 14, e as frentes de serviço estão trabalhando para finalizar todas as etapas do projeto de construção do maior cartão postal da cidade. Nesta etapa, estão sendo realizadas a construção da ponte, a pavimentação com asfalto usinado de qualidade (CBUQ), as ciclovias, rotatórias, novas vias de acesso e as calçadas, que serão iniciadas hoje, em toda a extensão da via.



A drenagem de alta resistência já está praticamente concluída. Foram implantados mais de 4.500 metros de rede, com 750 tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). “Os trabalhos estão andando em paralelo, como o asfalto e os meios fios, em seguida, as bocas de lobo e caixas coletoras”, explicou o engenheiro civil Weslley Fernandes Silva.



As ruas paralelas que darão novos acessos à via também estão recebendo serviços, são elas: drenagem na Rua do Bosque e pavimentação, meio fio e sarjetas nas ruas Ademar Vicente Ferreira, Beira Lago, C, I, Pedro Ludovico, Botafogo, Tapajós, Erico Veríssimo, B, Alto do Lago.



De acordo com o secretário da Infraestrutura, Simão Moura, todo o material é de qualidade. “O PEAD é um material moderno, altamente resistente e pode durar até 75 anos. Os tubos deste material substituem outros de concreto e cerâmica”, destacou.



Ciclovia



A ciclovia da Via Lago percorrerá em todo o percurso, inicia próximo à rotatória da Avenida Filadélfia, que já está sendo construída e segue até a outra rotatória, que será construída após a ponte da Via Lago, próximo ao Parque Poliesportivo. Na Avenida também terão duas rotatórias intermediárias para facilitar o trânsito no local.



Além das quatros rotatórias da Via Lago, mais duas serão construídas nas vias de acesso, uma na Rua do Bosque e outra na Rua C com a Ademar Vicente Ferreira.



Via Lago



A Via Lago terá 1,84 km de extensão, com pistas duplas, ciclovias, áreas verdes, guarda-corpos e calçamento para pedestres. A obra começa na foz do Córrego Neblina (no cruzamento com a Avenida Filadélfia) seguindo pelos setores Mansões do Lago, Jardim do Lago, Lago Azul, Parque do Lago, Cidade Nova e Nova Morada.



Prefeitura garante entrega da Via Lago em Novembro



Recursos



Na primeira etapa da Via Lago, foram investidos R$ 5 milhões, com recursos do Município, quando foi feita parte da terraplanagem. Para a segunda etapa, o Governo Federal e o Município disponibilizaram recursos de R$ 13,5 milhões.



Fonte: Ascom Prefeitura