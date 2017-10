Vendedor ambulante vira advogado e passa em três concursos públicos

Ele bancou sua faculdade de Direito vendendo melzinho e DVD’s nas ruas de Araguaína e em entrevista ao Portal O Norte, Elson Fontes, fala com orgulho de sua trajetória narrando a conquista da formação, OAB e aprovação em três concursos públicos.



Elson Dias da Silva Fontes tem 32 anos, nasceu no povoado São João do município de Porto Nacional. Junto com mais dois irmãos, Edson e Francisca, ele foi criado na roça pelos pais lavradores: “Crescemos aprendendo o valor do nosso esforço e trabalho”, lembra.



Chegada em Araguaína



O menino que chegou em Araguaína com 15 anos de idade em busca de melhores condições de vida, aprendeu muito cedo o significado de responsabilidade: “Trabalhei 12 anos em Araguaína como vendedor ambulante de melzinho e DVDs. Cheguei na cidade só com a roupa do corpo, enfrentava sol e chuva todos os dias. Tive que trabalhar duro para pagar aluguel, custear alimentação, vestuário e ainda ajudar minha família que mora em Palmas”.



Fontes levou seu desejo à sério e enquanto trabalhava, ele não deixou os estudos de lado, pois acreditava que esse era o caminho para a realização de seu propósito.



Quando terminou o Ensino Médio, Elson sabia que tinha que continuar sua jornada, foi quando decidiu entrar na faculdade: “Decidi fazer Direito porque é um curso que proporciona uma grande gama de conhecimento e eu queria usar esses conhecimentos pra prestar concursos públicos”.



Faculdade de Direito



Em agosto de 2007, Elson passou no vestibular para Direito e enfrentou vários obstáculos para conseguir concluir o curso. Durante toda a faculdade, continuou trabalhando como vendedor ambulante. “Como estudei em uma faculdade particular, tive que trabalhar muito para conseguir pagar as mensalidades e ainda continuar ajudando minha família. Além disso, tinha que dividir o tempo entre o trabalho e o estudo”.



Batalha Diária



Elson lembra que a jornada era dura “chegava na faculdade todos os dias suado e cansado. As vezes ainda vendia melzinho e DVDs na própria faculdade pra conseguir dinheiro pra cobrir as despesas”.

Mas a luta diária de Elson servia para ele se fortalecer: “Muitas vezes tive que ouvir piadinhas de pessoas que me olhavam e faziam pouco caso do meu trabalho, mas isso nunca me fez desanimar, pelo contrário, me fazia era querer ir além e lutar pelos meus objetivos. Mas por outro lado, através do meu carisma pude conquistar muitos amigos. Por isso, sou muito conhecido em Araguaína”.



A maior dificuldade que Elson disse ter enfrentado durante o período em que estudava Direito foi pagar as mensalidades: “Todo final de semestre tinha as negociações e vinha o temor de não conseguir continuar”, disse lembrando que a partir do 4º período ele foi contemplado com uma bolsa de 50% do Fies. “A outra metade tive que pagar na raça e hoje eu ainda estou pagando o Fies, mas graças a Deus deu tudo certo”.



Conquistas



Quando Elson estava no último período de Direito, em 2012, veio outra grande vitória para ele, quando foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Para Elson, um momento inesquecível: “um grande presente essa conquista, dali eu sabia que terminaria com a garantia de poder advogar”.



Elson tinha como objetivo principal seguir a carreira pública e neste mesmo ano foi aprovado no concurso para analista jurídico da Defensoria Pública do Tocantins, onde trabalhou por 2 anos e meio, quando deixou o cargo em 2015, para se dedicar à advocacia privada.



(Arquivo Pessoal)

Em 2016, Elson Fontes participou mais uma vez de um processo seletivo onde conquistou a vaga de Procurador no município de Ananás. Por último, este ano, o advogado passou no concurso para Procurador do Município de Gurupi.



Questionado sobre o segredo para ser bem sucedido em suas investidas em concursos, Elson é simplista em afirmar: “O segredo é ter foco, estudar todos os dias e principalmente ter muita fé em Deus, disciplina e persistência”.



Elson Fontes, garante que sua jornada em busca de conhecimento e realizações continua: “Pretendo continuar meus estudos na área do Direito, galgando outros objetivos se Deus permitir”.



Ele também fala com satisfação da família: “Tenho orgulho da minha origem e dou graças a Deus por minha família”. Os pais de Elson moram em Palmas, assim como também os irmãos Edson Dias da Silva Fontes que é casado, formado em Pedagogia e é servidor efetivo do Estado no cargo de Técnico em Defesa Social. A irmã, Francisca Dias da Silva Fontes também é casada e é Técnica em Enfermagem.



Elson ao lado da mãe, maria das Neves e da irmã, Francisca. (Arquivo pessoal)

Hoje advogado e procurador, Elson Fontes encerra a entrevista deixando um conselho aos jovens: “Estude, trabalhe e faça sempre o bem. Não olhe para as críticas, foque apenas no seu alvo. Se você tem um objetivo, lute por ele. Nunca desista de lutar pelos seus sonhos e metas. Dificuldades sempre virão, mas passam. Quem tem fé em Deus e persiste em lutar pelos objetivos sempre vence. Avante!".