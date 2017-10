Ponto facultativo nesta sexta-feira para órgãos públicos

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, assinou o Decreto nº 040/2017, que foi publicado no Diário do Município, nº 1.423, desta segunda-feira, de ponto facultativo nos órgãos públicos municipais, após o feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O feriado é na quinta-feira 12, sendo recesso a sexta-feira 13.





Nas unidades e serviços considerados essenciais, que não possam ser paralisados ou interrompidos, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA/24h), o Serviço Móvel de Urgência (SAMU/192) e Hospital Municipal Eduardo Medrado, o atendimento ao público é normal e não haverá recesso durante o feriado.



Feriado nacional



O feriado nacional da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é comemorado desde 1980, através de decreto que oficializou a data. Em São Paulo, há um santuário dedicado a santa, que recebe todos os anos milhares de pessoas. O papa João Paulo II (in memoriam), em visita ao Brasil, consagrou a basílica como o maior santuário dedicado a Maria no Mundo. O santuário também é o quarto mais visitado do mundo.



A devoção é através de relatos, que no ano de 1717, três pescadores encontraram a imagem da santa, em uma rede de pesca, primeiro pescaram o corpo, depois a cabeça, que se encaixou perfeitamente.