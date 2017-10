Alegando recursos insuficientes, prefeitura pede apoio de empresários para a decoração de Natal da cidade

A Associação Comercial e Industrial de Araguaína - ACIARA, em parceria com a Prefeitura de Araguaína, começou uma campanha interna incentivando a participação ativa dos empresários na execução da decoração de Natal deste ano. “O objetivo é que os empresários também contribuam financeiramente para a decoração de Natal na rua em que seus respectivos estabelecimentos comerciais estão localizados”, explica o presidente da ACIARA, Márcio Parente.



Na noite da última terça-feira, a diretoria da ACIARA, e o Secretário Executivo de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Wilamas Ferreira, fizeram uma reunião com a participação de alguns comerciantes de Araguaína para anunciarem a iniciativa. Na ocasião, Wilamas ressaltou que, apesar da Prefeitura dispor de recursos, eles não são suficientes para fazer algo mais robusto. “Com esses apoios conseguiremos trazer para Araguaína algo diferenciado, contemplando ruas importantes e um aquecimento maior para o comércio local”, assegurou o secretário.



Projeto de decoração



A parceria com os empresários permite que um projeto mais ousado seja executado. Assim, além da maioria das ruas comerciais da cidade, a Prefeitura pretende enfeitar as quatro entradas de Araguaína, as praças São Luís Orione e do Noroeste, o Parque Cimba, entre outros pontos.



Segundo Wilamas, se os apoios necessários forem fechados, ruas como a 1º de Janeiro na altura do Bairro São João, alguns pontos da Avenida Filadélfia, entre outros lugares, serão decorados. “Ano passado tivemos a iniciativa dos empresários da Avenida José de Brito para a decoração da rua e vimos a diferença que fez”, relembrou o secretário.



O presidente da ACIARA disse que o próximo passo é fazer reuniões individuais com empresários de cada rua comercial da cidade para apresentar o projeto de decoração e ver a receptividade deles, já que a ideia é que, até 16 de novembro, a cidade já esteja iluminada. “Quanto mais enfeites e mais novidades, mais pessoas são atraídas para Araguaína e mais movimento o comércio da cidade terá. É importante lembrar que a ACIARA também contribui financeiramente para respaldar essa iniciativa”.



Eliete Lobo, que é diretora da ACIARA e também empresária, assegura que uma cidade decorada faz toda diferença para o comércio. “Os empresários ficam mais motivados e o público também fica mais motivado a comprar. Muda a cara da cidade e todos ganham”, finaliza.



Fonte: Ascom Aciara