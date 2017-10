Caminhão destrói postes e deixa moradores sem energia

Um caminhão colidiu em um poste na manhã desta sexta-feira (13), no povoado de Novo Horizonte em Araguaína. Por conta do acidente, vários moradores foram prejudicados com a falta de energia elétrica.



Segundo a Energisa, companhia responsável pelo abastecimento de energia no Tocantins, o impacto do caminhão com o poste rompeu outras três estruturas próximas ao local do acidente, provocando assim a interrupção do fornecimento.



O acidente foi por volta das 08h30 da manhã e técnicos da concessionária estão no local trabalhando para a normalização dos serviços.



A Energisa não informou o número de moradores impactados por conta do incidente. A polícia foi acionada mas também não informou a possível causa da colisão.