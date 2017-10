Sem poder trabalhar, mulher que luta contra terceiro câncer precisa de ajuda para continuar tratamento

Uma corrente de solidariedade está ganhando espaço nas redes sociais para ajudar uma araguainense que está enfrentando um câncer pela terceira vez e sem condições financeiras precisa de ajuda para continuar o tratamento de saúde. As doações podem ser feitas na conta pessoal dela e em uma vakinha online criada por uma amiga que abraçou a causa.



A primeira batalha



Ana Lúcia Goveia está com 38 anos. Solteira, ela mora com os pais e a filha de 11 anos. A gerente financeira tinha uma vida normal até descobrir em meados de 2015 que sofria de um câncer no útero: “Comecei a perder muito sangue então procurei atendimento médico, foi quando descobri que estava doente. Passei por tratamentos e por um procedimento cirúrgico para a retirada do útero e consequentemente do tumor que graças a Deus não era maligno”, disse ela que até então trabalhava em um escritório de contabilidade onde atuava há 9 anos e ganhava dois salários mínimos.



O segundo câncer



Ana Lúcia já tinha voltado à sua rotina normal quando em junho de 2016 começou a perder os movimentos do braço esquerdo: “Sentia dores no pescoço e no braço. Pensei que fosse uma bursite por conta da postura como trabalhava, procurei um especialista, fiz vários exames mas não deu em nada”, lembra.



Os sintomas persistiam e em setembro de 2016 ela resolveu procurar um neurologista e foi em uma ressonância específica entre a coluna cervical e o crânio que foi detectado um segundo tumor em Ana Lúcia.



Depois de vários tratamentos à base de medicamentos, exames detectaram que o tumor estava crescendo, então Ana Lúcia que continuava perdendo os movimentos precisou ser internada no Hospital Regional onde no dia 29 de novembro de 2016 enfrentou pela segunda vez uma sala de cirurgia, agora para a retirada do tumor na coluna.



Sem poder trabalhar



“A operação foi bem sucedida comecei a andar de novo, fazer fisioterapia e hidroginástica, mas vi minha vida virar de cabeça pra baixo. Por conta da doença tive que parar de trabalhar”, afirma ela destacando que a situação financeira ficou complicada pois passou a receber através do INSS apenas um salário mínimo de auxílio doença equivalente à metade do que ela ganhava em sua área de atuação.



A terceira má notícia



Ana Lúcia estava em processo de recuperação quando em junho deste ano começou novamente a perder os movimentos do corpo. Ela foi ao médico e após uma bateria de exames descobriu que mais um tumor surgiu em sua coluna.



Depois de receber o diagnóstico, pela terceira vez Ana Lúcia precisava ser submetida a um procedimento cirúrgico: “Minha operação foi no último dia 3 de agosto e durou cerca de 11 horas. Na mesa de cirurgia, os médicos detectaram a presença de mais um tumor mas não foi possível retirar, eles me explicaram que se assim fizessem naquele momento poderia causar danos irreversíveis à minha coluna”, disse.



Mesmo depois da cirurgia, a situação de Ana Lúcia se agravou, hoje ela perdeu todos os movimentos da cintura para baixo e já está quase sem forças nos braços. Agora, para realizar as tarefas mais simples do dia a dia, como tomar banho, trocar de roupas, Lúcia depende da ajuda da mãe e irmãs que se revezam para cuidar dela.



Apoio da família e amigos



“Minha família e amigos são minhas preciosidades e dou graças a Deus todos os dias por pessoas tão especiais ao meu lado”, diz Ana Lúcia emocionada. Ela tem seis irmãos que tentam ajudar como podem no tratamento: “Já gastamos tudo o que tínhamos, mas eles também tem suas responsabilidades, famílias, agora estou dependendo da solidariedade de outras pessoas também”, afirma.



Contra o Tempo



Ana Lúcia contou à nossa reportagem que tem encontrado muita dificuldade para conseguir manter o tratamento com medicações e vários exames que precisam ser feitos porque o auxílio doença que recebe é insuficiente. A exemplo disso, ela nos contou que esta semana precisou fazer uma ressonância que custa em torno de R$ 1.200 reais e fora essa ainda deve marcar mais três para os próximos dias. “Está praticamente inviável! O dinheiro acabou e agora estamos em uma situação bem difícil”.



Apesar dos exames estarem disponíveis na rede pública de saúde, Ana Lúcia disse que a doença avança rápido de forma que ela precisa correr contra o tempo e lembra que o processo para conseguir agendar exames pelo SUS é burocrático e demorado. “Não dá pra ficar esperando”, lamenta.



Solidariedade



Diante de tantas dificuldades, uma mão importante que tem prestado apoio para Ana Lúcia é sua amiga Keyllane Gama, que há cerca de um ano a conheceu através de um amigo em comum: “Vi a força, garra e determinação dessa mulher e me admirei. Estava num momento delicado da minha vida quando depressiva me deparei com Ana Lúcia que mesmo com todos esses problemas na sua vida eu não via reclamar de nada, passando por dores, um sofrimento constante, mas sempre mantendo um sorriso no rosto, uma serenidade no olhar de dá inveja em qualquer pessoa. Ali me dei conta do quanto tinha que dar valor à minha vida”, concluiu.



Keyllane Gama ao lado da amiga Ana Lúcia.

Vendo a dificuldade financeira da amiga, Keyllane partiu para a ação, promovendo rifas, bazar e pedindo a ajuda de amigos para divulgar a causa de Ana Lúcia nas redes sociais. “É preciso que nós seres humanos sejamos menos egoístas, precisamos demonstrar mais amor ao próximo. Sabe, às vezes não temos muito, mas o pouco que podemos ajudar junto com o pouco de outras pessoas, pode fazer diferença na vida de alguém e nesse caso nosso apelo é pela vida dessa guerreira que tem uma filha linda pra criar”.

Keyllane Gama também criou agora, uma vakinha online para ajudar arrecadar dinheiro para o tratamento de Ana Lúcia, além disso, as pessoas que tiverem interesse em ajudar podem depositar dinheiro diretamente na conta dela:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0610

Conta: 00011341-5

Operação: 013

Ana Lúcia Goveia

Na dependência de Deus



“É difícil você estar na dependência dos outros, quando você gostaria de na verdade estar levando uma vida normal mas uma das coisas que mais me dá força é olhar pra minha filha e só o que peço a Deus é que restaure minha saúde para que eu possa continuar ao lado dela, da minha família e dos meus amigos” e completa “Acima de tudo, me coloco na dependência de Deus e eu não estou indignada, não estou triste com isso porque sei que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos, só tenho apenas que confiar e aguentar firme ”, pontua.



Ana Lúcia ao lado da filha Anna Maria.