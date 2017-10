Novo empreendimento educacional será inaugurado hoje

Inaugura nesta quinta-feira (19), em Araguaína a escola de inglês “Get It”, um empreendimento do casal Martin Otto e Eduarda Brandt.



A Get it chega à cidade com a proposta de oferecer o ensino de língua inglesa de forma rápida, divertida e acessível através do método “Callan” que com 50 anos de desenvolvimento é utilizado por mais de 500 escolas em mais de 20 países.

A escola de inglês oferece ainda, aula experimental sem compromisso para que os interessados conheçam a metodologia de ensino utilizada na unidade.



Em Araguaína, a Get it está situada na Rua Humberto Carlos Teixeira, número 71 no setor Anhanguera e o evento de inauguração acontece logo mais às 19h30min.