Baleado, homem de 54 anos é carregado nos braços por falta de maca no Hospital Regional de Araguaína

Um homem de meia idade foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) depois de ser baleado com um tiro debaixo do braço. Segundo informações, o disparo teria sido acidental enquanto a vítima manuseava a arma.



O fato ocorreu na tarde de hoje (19), na Rua H do setor Couto Magalhães em Araguaína. A vítima até o momento foi identificada apenas como José Aldemir Coelho de Arruda (54 anos), que foi socorrido e levado por terceiros para a unidade hospitalar.



Chegando no Regional, o senhor José Aldemir ainda teve que ficar cerca de 10 minutos dentro do carro à espera de uma maca para removê-lo para dentro da unidade, como não havia nenhuma disponível no momento, o homem baleado precisou ser carregado nos braços para dentro do hospital.



Falta de Leitos



É complicada a situação do HRA. A demora excessiva na transferência de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a unidade levou o Ministério Público Estadual a ajuizar nesta terça-feira, 17, uma Ação Civil Pública visando obrigar o Estado do Tocantins a ofertar vagas em leitos hospitalares na rede pública ou privada, garantindo melhor funcionamento à Rede de Atendimento de Urgência no município.



Sobre o homem ferido



A Polícia Militar foi acionada e segundo informações preliminares, apreendeu no local do incidente, uma espingarda calibre 22.



Conforme apurado, Claudemir estaria com problemas no casamento e em processo de separação.



A arma foi levada para a Delegacia de Plantão e o caso deve ser investigado pela polícia.



