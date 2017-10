Governador inaugura pavimentação do setor Maracanã

A comunidade do Setor Maracanã, em Araguaína, recebe o governador Marcelo Miranda nesta sexta-feira, 20, para a inauguração das obras de pavimentação e drenagem, engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária do bairro. A solenidade terá início às 8h30, com a presença do prefeito local, Ronaldo Dimas, deputados e outras autoridades.



Pavimentação no setor Maracanã. (Frederick Borges)

Ao todo, são 89.605,37 m² de pavimentação e drenagem, investimento avaliado em R$ 9.833.724,88, com recursos oriundos do Tesouro Estadual.



Além do Setor Maracanã, o governador Marcelo Miranda inaugurou, este ano, no município, as obras de pavimentação asfáltica do Setor Itaipu e estão em curso as dos setores Araguaína Sul (já iniciada), São João, Santa Terezinha, Patrocínio e Tereza Hilário. O valor do investimento nos cinco setores é de R$ 43 milhões.