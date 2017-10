O Sine oferece hoje mais de 50 vagas de emprego

O Sine de Araguaína disponibiliza nesta sexta-feira (20), dezenas de vagas de emprego com oportunidades em diversas áreas.



O horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, Carteira de Trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS). É válido ressaltar que de acordo com a procura as vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento.



Em Araguaína, o Sine está localizado na Rua 13 de maio, nº 1812, Centro. Fone: 3414-3634. CEP: 77.807-130.



Confira o quadro de vagas



4264324 Acabador de mármore e granito 1

4264776 Analista contábil 1

4274670 Assistente de vendas 1

4275510 Auxiliar de pessoal 1

4257432 Auxiliar nos serviços de alimentação (PCD) 1

4249471 Cabeleireiro 2

4134475 Cabeleireiro 2

4275271 Chapista de lanchonete 1

4254740 Chefe de departamento de pessoal 1

4204157 Consertador de pneus 1

4264482 Consultor de vendas 1

4274269 Consultor de vendas 1

4268634 Coordenador pedagógico 1

4275216 Cozinheiro geral 1

4271697 Empregado doméstico nos serviços gerais 1

4261086 Encarregado de obras 1

4272106 Estoquista 1

4269214 Lubrificador de automóveis 1

4265544 Lubrificador de automóveis 2

4249477 Manicure 3

4243403 Manipulador em laboratório de farmácia 1

4242218 Marceneiro 1

4269271 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

4241395 Montador de acessórios 1

4245819 Montador de móveis e artefatos de madeira 1

4269771 Nutricionista 1

4269014 Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações 1

4264510 Operador de instalação de ar-condicionado 1

4269225 Operador de motosserra 1

4241420 Pintor de automóveis 1

4271611 Professor assistente de regência de classe 1

4275183 Recepcionista secretária 1

4265609 Serralheiro 1

4269385 Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 1

4261121 Supervisor de vendas comercial 1

4245028 Vendedor interno 1

4275036 Vendedor interno 1

4271721 Vendedor orçamentista 2

4245267 Vendedor pracista 5

4240531 Vendedor pracista 2