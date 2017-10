Inaugurada, escola de Inglês usa metodologia em que estudantes podem conquistar fluência em 2 anos

Foi inaugurada na noite dessa quinta-feira (19), em Araguaína, a escola de Inglês “Get It”. O evento contou com a presença de vários convidados que prestigiaram o lançamento da unidade.



O empreendimento é um investimento do casal Martin Otto e Eduarda Brandt que em entrevista ao Portal O Norte falou da satisfação em realizar um sonho. “Chegar até aqui já foi um grande desafio mas que valeu muito à pena. A escola tá linda e aconchegante! Tudo foi pensado e projetado com muito carinho, para proporcionar aos nossos alunos uma experiência significativa e que certamente vai trazer excelentes resultados pra eles”, garante Eduarda Brandt.



(Fotos: Ricardo Greffe Hoki)

Promoção



A Get It entra no mercado em Araguaína apostando inicialmente em algumas estratégias para conquistar estudantes de Inglês. Uma delas é a promoção de descontos especiais para alunos de unidades educacionais parceiras.



Uma outra promoção lançada na noite da inauguração da escola é o desconto de 40% no valor integral do curso para os 50 primeiros estudantes que se matricularem.



Matrícula Solidária



Outro detalhe que chama atenção é a cobrança diferenciada da taxa de matrícula da Get It: ao invés de dinheiro os alunos entregam 1kg de alimento que deverão ser doados para entidades filantrópicas do município.



Metotologia



A Get It chega com a proposta de oferecer o ensino de língua inglesa de forma rápida, divertida e acessível através do método “Callan” que com 50 anos de desenvolvimento é utilizado por mais de 500 escolas em mais de 20 países.



“Esse método usado pela Get It tem ganhado espaço no sul do país pelos resultados alcançados com eficiência e agora estamos trazendo esta novidade para o Tocantins com o objetivo de tornar a Get It referência no ensino de Inglês aqui no Estado”, afirma Martin Brandt.



De acordo com a empresária Eduarda Brandt, usando esta metodologia o estudante pode conquistar a fluência em língua Inglesa em dois anos: “Claro que não existe fórmula mágica para isso! É uma técnica que exige disponibilidade de tempo e disciplina”, observa a empreendedora explicando que o objetivo é possível estudando 50 minutos por dia em um período de 24 meses.



Eduarda destaca que a escola terá espaço de ensino para receber alunos a partir de dois anos de idade mas explica que o método Callan é apresentado a estudantes a partir de 8 anos.



Aula Experimental



A Get It Araguaína também oferece uma semana de aula experimental sem compromisso para que os interessados conheçam o método utilizado para o ensino do idioma na escola.