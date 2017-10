Ex-presidente da Fecomércio falece aos 80 anos

O ex-presidente da Fecomércio-TO, Hugo de Carvalho, morrreu hoje aos 80 anos após lutar contra leucemia.



Além da atuação como sindicalista, Hugo de Carvalho era empresário e sócio-proprietário da empresa Norbram. Contribuiu com a fundação do Sistema Fecomércio Sesc Senac Tocantins e dos sindicatos de sustentação, dentre eles o Siapabe - Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios e Bebidas do Estado do Tocantins, do qual foi fundador e presidia desde então. Atualmente atuava também como diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Foi diretor da SUDAN, atuou como presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína – ACIARA, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no biênio 2009/2010, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e integrou a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC.



Hugo de Carvalho era natural de Iraí/MG. Morava em Araguaína desde 1984, quando escolheu a cidade para desenvolver suas atividades comerciais no ramo de bebidas e gêneros alimentícios. Reconhecido como pai dedicado, Carvalho deixa seus seis filhos e a esposa, Maria Tereza Ferreira de Carvalho.



Em nota, a Fecomércio lamentou o falecimento de Hugo de Carvalho que presidiu o sistema no Tocantins no período de 2006 a 2014: "Neste momento de dor e luto, todos os diretores, conselheiros e colaboradores do Sistema Fecomércio Sesc Senac e Instituto Fecomércio Tocantins expressam sinceras condolências e respeito à família enlutada. Desejamos que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares".



Hugo de Carvalho será sepultado hoje, às 18h30, no Cemitério Jardim das Paineiras. O velório também ocorre no mesmo local, a partir das 14h.