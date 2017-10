Empreendedor abre mão de emprego público pra investir em franquia em Araguaína e conquista prêmio internacional

Com quatro anos no mercado de Araguaína a franquia da Wizard, recebeu no último dia 5 de outubro pela “Pearson Education” - maior grupo educacional do mundo - o Prêmio de “Excelência de Ensino de Idiomas” que foi entregue em Cancun no México durante a comemoração de 30 anos da marca. Em entrevista ao Portal O Norte, Giovanni Rossato, gestor da franquia, resume a história de sucesso do seu empreendimento e comenta sobre desafios e projetos futuros.



Grupo Pearson Education



A Pearson Education é uma empresa britânica com mais de 150 anos no mercado e que tem como marcas a Wizard, Skill, Yágizi, Sistema Dom Bosco de Ensino, Rede COC, Editora Pearson, entre outras empresas.



O prêmio da Pearson Education avalia o desempenho das mais de 1200 franquias da Wizard em todo o mundo e a unidade de Araguaína foi reconhecida como a melhor escola regional no ensino de idiomas.



Giovanni Rossato em Cancun ao lado de Anderson Estevão (Diretor Geral da Marca), Andrea Maria (Consultora de campo da Wizard) e

Jucimar Silva (gerente da marca) - (Foto: Wizard Araguaína)

Orgulho



Por trás do resultado alcançado com a premiação internacional, está uma equipe de profissionais liderada por Giovanni Rossato, gestor da unidade. “Muito orgulho ver que nosso esforço está valendo à pena. Estamos posicionados entre as escolas com níveis espetaculares de padronização e resultados graças ao empenho de uma competente equipe que se dedica intensamente focada na excelência e eficiência do nosso trabalho” e acrescenta “Eles são os maiores responsáveis por esta conquista”.





(Equipe de profissionais da Wizard Araguaína)

Perfil do Empreendedor



Solteiro, natural de Marabá (PA), aos 30 Giovanni Rossato já trabalhava há três anos como gerente comercial do grupo Pearson, servidor público na função de administrador da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado do Pará e ainda professor universitário, quando resolveu deixar a estabilidade da carreira pública para investir no próprio negócio. “Tive que pedir exoneração do meu concurso, além de abrir mão da universidade na qual lecionava no curso de Administração, Engenharia Civil e Sistema de Informação”, disse o empresário garantindo que foi sua melhor decisão.



Formado em Administração com MBA de Gestão de Negócios e decidido que era hora de alçar novos voos, foi depois de uma minuciosa avaliação de mercado que Rossato escolheu Araguaína para investir acreditando no potencial econômico da região. “Em 2013 inauguramos a franquia da Wizard. Foi um desafio e tanto vir para uma cidade totalmente nova, longe da família. Mas acabou se tornando um processo de adaptação natural que me tirou da zona de conforto e me proporcionou incríveis resultados”.



Por que a Wizard?



Falando em investimento, Rossato é pontual ao afirmar o motivo de ter escolhido a franquia Wizard como projeto. “Se vamos abrir algo, você tem que levar em consideração diversos fatores, como histórico, valor da marca no mercado e diante desse estudo, escolhi a Wizard por ser a franquia referência no mercado de idiomas! Nada melhor que começar um sonho, na maior rede de idiomas do mundo!”.

Sobre a Wizard



Maior escola de idiomas do mundo a Wizard está presente em 740 cidades do Brasil, com mais de 1.200 escolas em todo o mundo.



São mais de 500 mil alunos matriculados nos cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês ou português para estrangeiros.



A metodologia de ensino Wizard possibilita um aprendizado contínuo e simplificado, além de dar todo o suporte para a conquista do TOEIC, o certificado internacional de inglês mais reconhecido mundialmente e essencial para o ingresso em universidades e corporações do exterior.



“Na Wizard temos o compromisso de aprendizado, no qual em dois anos o aluno conquista o certificado internacional TOEIC. A aplicação do prova é feita aqui mesmo na unidade de Araguaína”, disse.



Projetos para o futuro



Falando sobre futuro, Rossato projeta a abertura de novas unidades da Wizard e está avaliando as questões geográficas do mercado que a Pearson oferece. Além disso, ele também pretende mudar-se para os Estados Unidos mas destaca que independentemente de estar fora do país a intenção é manter os negócios funcionando plenamente no Brasil.



Conselho de Especialista



Giovani Rossato encerra a entrevista deixando um conselho para quem sonha em empreender: "Primeiramente quem sonha em ser dono do seu próprio negócio precisa ter iniciativa! Hoje as pessoas que fazem a diferença são aquelas que têm atitude, não esperam as coisas acontecerem! Fazem acontecer! Quem está acomodado com uma estabilidade, tem pouca chance de crescimento pessoal e profissional! Oportunidade existe, só falta acreditar no seu sonho e com persistência correr atrás do seus objetivos”, pontua.