Corpo de jovem é desovado em região de chácaras

O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado em uma região de chácaras logo depois do setor Araguaína Sul II, em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, o corpo estava enrolado em um lençol estampado de oncinha e apresentava cerca de 12 perfurações de arma branca.



Nos bolsos da vítima também haviam R$ 430,50 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos) em espécie, 01 cartão Ourocard do Banco do Brasil, documento de CPF e uma pequena quantidade de drogas.



A perícia foi acionada e após os procedimentos o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



A vítima foi identificada como Anderson Ferreira Lobão que segundo a PM, tinha passagem por tráfico de entorpecentes.



A polícia acredita que o crime tenha sido praticado em outro local e que o corpo foi desovado onde foi encontrado. A PM ressaltou ainda que o assassinato pode ter sido motivado por acerto de contas.



Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.