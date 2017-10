Proerd forma quase duzentas crianças em Araguaína

Na tarde da última sexta-feira (20), cento e setenta e duas crianças de educação infantil se formaram no PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, em Araguaína.



O evento aconteceu na Escola Municipal Francisco Bueno de Freitas, localizada na Rua Perdizes, nº 195, Setor Maracanã. As crianças cantaram o hino nacional, realizaram apresentações de poesias lúdicas, ouviram canções belíssimas tocadas pela Banda de música do 2º BPM, receberam orgulhosamente seus diplomas e cantaram e dançaram a canção do Proerd acompanhadas do mascote Proerd.



(Divulgação PM)



"As crianças tiveram como instrutor o Sub Tenente Doranildo Ferreira Castro e receberam orientações primorosas que as ajudarão a evitar contatos com as drogas, problema muito sério que pode destruir as suas vidas e as vidas de suas famílias. Elas demonstraram muita alegria durante a cerimônia de formatura", afirmou o Major Clégio Valadares, responsável pelo PROERD do 2º BPM.



(Divulgação PM)

Para confirmar a presente formatura, estiveram formando à mesa de honra o Major Clégio Valadares, no ato representando o Tenente Coronel Miranda – Comandante do 2º BPM; A Sra. Ana Maria Câmara Martins – Diretora de Programas da Secretaria Municipal da Educação, no ato representando o Sr. Jocirley Oliveira – Secretário da Educação; o Sr. Elton John – Diretor da Escola, o Sr. Marcos Barros – Coordenador da Escola e a Sra. Lilia Mariana – Representando todos os pais dos alunos.



O Sargento Kleber, fez questão de vestir a fantasia do Dare – mascote do PROERD e colaborar pessoalmente com a alegria dos 172 aluninhos formandos. “É imensamente gratificante ver a alegria das crianças cantando e se alegrando através de uma ideia que representa a preservação do bom futuro delas, isso não tem preço”. Disse o sargento, emocionado.



Sobre o Programa



O Proerd é o Programa Educacional de Resistência ás Drogas e á violência, é um projeto onde os policiais militares, fardados e devidamente treinados e com material próprio (livro do estudante, camiseta e diploma) que desenvolvem um curso de prevenção as drogas e a violência na sala de aula de sua escola.



(Divulgação PM)

O programa é um curso de cinco meses onde os alunos aprendem a dizer “não” às drogas e a violência, bem como reforçam sua autoestima e as formas de resistência à pressão por parte dos amigos.



O evento fornece certificado aos alunos participantes como uma forma de oficializar o seu compromisso de resistência às drogas do meio em que vive, premiando ainda as cinco melhores redações sobre a temática que colabora para sua formação cidadã ao mesmo tempo em que trabalha como incentivo educacional.



Somente no primeiro semestre de 2017, com atendimento a 19 municípios, a agenda de formatura do Proerd fechou com pouco mais de 17 mil alunos formados dentre as 122 escolas atendidas, sendo destas 103 públicas e 19 privadas.



(Divulgação PM)

Atualmente a Policia Militar conta com 84 policiais militares voluntários capacitados que aprovaram e certificaram, incluindo este semestre de 2017, 372.637 estudantes durante 15 anos de atendimento em todo Estado do Tocantins, além de 4.703 pais por meio de um currículo diferenciado e direcionado.



O Proerd sendo uma atividade educacional preventiva é mais um fator de proteção desenvolvido pela Polícia Militar para a valorização da vida, que busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de uma sociedade mais saudável, feliz e principalmente mais segura.