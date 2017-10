Incar realiza ação de conscientização no parque Cimba

Alunos do curso de Técnico em Enfermagem do Incar realizaram na tarde de domingo (22), uma ação social de conscientização sobre o câncer de mama.



O evento aconteceu no Parque Cimba onde os estudantes do primeiro período com o apoio de formandos do último período sob a orientação da professora Mylena de Oliveira Moura da disciplina "Educação e Saúde” aferiram a pressão de populares no local e distribuíram panfletos de conscientização sobre o auto exame entre outras questões importantes sobre o tema.

Mais de 200 pessoas foram atendidas no movimento. Para Adelâine Alves dos Santos – coordenadora do curso - a mobilização dos alunos representa uma importante ação em prol do esclarecimento da população: “É preciso que todos estejam conscientes da necessidade não só da prevenção como também do diagnóstico precoce de um câncer que pode representar a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa”, observou.



O curso de Técnico em Enfermagem do Incar está com matrículas abertas. Com duração e 2 anos e meio, os interessados no ingresso devem atender aos seguintes critérios: ser maior de idade e ter o Ensino Médio concluído.