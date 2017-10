Dimas anuncia espaço para complexo de delegacias

A região da Feirinha, importante e tradicional comércio popular que convive com a criminalidade provocada pelo consumo e tráfico de drogas, já ganha nova cara em Araguaína. Nesta segunda-feira 23, às 9 horas, o prefeito Ronaldo Dimas, autoridades e comunidade participaram da entrega do prédio provisório, localizado na Avenida Filadélfia, para os comerciantes da região e da demolição das construções do primeiro quarteirão onde será construída a Nova Feirinha.



Além do prédio, na segunda etapa, será construída uma praça e cedido espaço para o Governo do Estado para construção do complexo de delegacias regionais da Polícia Civil no local. “Foi demolido primeiro o quarteirão mais problemático. Em seguida serão demolidos mais dois, para a construção da praça e onde será cedido para o complexo de delegacias. Uma região aprazível e que dará mais segurança para a população de Araguaína”, disse.



O prefeito frisou que equipes realizarão a retirada de entulhos e limpeza. A licitação da empresa que executará a Nova Feirinha será publicada no Diário do Município na próxima semana. Dentre os trabalhos realizados pelas secretarias, durante o processo Dimas lembrou a assistência que os dependentes químicos, que viviam no local recebem de equipes da Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD III).



Espaço de vendas



Com atividades de vendas de produtos alimentícios, açougues, lanches e serviços de barbearia em 34 boxes, o espaço provisório entregue funcionará das 6 às 21 horas de segunda a sexta-feira e das 6 às 15 horas nos domingos e feriados. Após seis anos, com o projeto da Nova Feirinha em andamento, o prefeito Ronaldo Dimas revitalizou o local com a participação dos comerciantes, atendendo as demandas de cada um.



Em 900 m², além dos boxes, o prédio conta com dois pavilhões e funcionam no local sala de administração, oito banheiros com acessibilidade, sala de depósito e uma cozinha. José Ribamar Souza Oliveira, comerciante há 30 anos na Feirinha, comemora o novo espaço. “Vou vender meus cereais com mais segurança. Esperei muito por esse momento, por que lá não tínhamos segurança. Desde 2004 tinha muitos problemas com furtos no meu estabelecimento”, contou.



A higiene também foi destacada pelo comerciante. "Tínhamos bastante dificuldade com o mau cheiro e também com a manutenção da higiene das construções, que eram antigas. Agora não teremos mais esses problemas no novo prédio", afirmou Oliveira.



Demolição



Após a inauguração, acompanhado de autoridades, Ronaldo Dimas emocionado subiu na retroescavadeira e ele mesmo derrubou as paredes de construções no primeiro e principal quarteirão. “Estou muito feliz em fazer parte desse processo. Daqui um ano e meio ou dois, vamos inaugurar o espaço definitivo da Feirinha e todos os comerciantes terão muito orgulho em desenvolver suas atividades aqui”, frisou.



Estavam presentes no evento a senadora Kátia Abreu, que disponibilizou emenda para o projeto, o deputado estadual Elenil da Penha, o presidente da Câmara, Marcus Marcelo, o vice-prefeito, Fraudneis Fiomare, vereadores, representantes do Ministério Público Estadual e Defensoria Pública.



Nova Feirinha



O Projeto Nova Feirinha foi elaborado na época em que o prefeito Ronaldo Dimas ainda era secretário das Cidades do Tocantins, tendo algumas modificações no período de 2013 a 2016, e agora está pronto para a sua execução.



O novo espaço terá 24 boxes comerciais, banheiros, elevador, praça de alimentação com nove boxes e setor administrativo. O prédio também contará com estacionamento e rampas de acessibilidade.



Após 40 anos de abandono, barracos vazios e com riscos de desabamento já condenados pela Defesa Civil e prédios em ruim estado de conservação foram demolidos desde junho deste ano. A Prefeitura já garantiu recursos federais de R$ 6 milhões para a realização da obra, com apoio da senadora Kátia Abreu, sendo R$ 1 milhão de contrapartida do Município.



A região da Feirinha já recebeu três estacionamentos públicos e a duplicação da Avenida Filadélfia.



Fonte: Ascom Prefeitura