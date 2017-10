A partir desta quarta-feira a Band 54 terá sinal de TV digital

A partir desta quarta-feira (25), a Band Araguaína passará por modernização em sua transmissão quando deixará a cobertura analógica e se tornará digital.



A Band Araguaína é a segunda TV comercial da cidade a transmitir no sistema Brasileiro de TV Digital e para acompanhar o processo de digitalização do sinal, a emissora está sendo reestruturada para receber a instalação de novos equipamentos.



O que muda na transmissão Digital?



A melhoria na qualidade do sinal representa uma importante mudança nesse tipo de transmissão em que não há perda de qualidade no processo, ou seja, áudio e vídeo mantém 100% da qualidade original, eliminando chuviscos e interferências.



Mobilidade e portabilidade também são vantagens da TV digital. Televisores portáteis, sintonizadores para uso em computadores e celulares com receptor são disponibilizados no mercado por diversos fabricantes.



Band 54



A emissora começou suas transmissões em 30 de abril de 2010, em 2015 se tornou afiliada da Band e tem como sócios proprietários, Flávio Leal que apresenta o programa “Jornal 54” e Rodrigo Magalhães, apresentador do programa “Alerta 54”.



Para Rodrigo Magalhães, “É um momento de muita satisfação conseguir ser a segunda emissora a colocar o sinal digital no ar. Posso afirmar categoricamente que Deus realizou mais um grande milagre em nossas vidas”, disse.



O empresário Flávio Leal destaca a conquista da mudança diante de um cenário de crise política: “Nesse momento de baixo crescimento da economia e dificuldade em vários segmentos do mercado, conseguirmos viabilizar este equipamento foi um grande privilégio dado por Deus”, disse afirmando que o investimento em equipamentos e estrutura para receber os mesmos está orçado em cerca de R$400.000 nesta primeira fase.